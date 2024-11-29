رياض محرز يقود أهلي جدة للفوز على الوحدة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد النجم الجزائري رياض محرز فريق أهلي جدة للفوز على نظيره الوحدة بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري السعودي.

وسجل رياض محرز هدف اللقاء الوحيد بالدقيقة 55.

الفوز رفع رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 20 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد فريق الوحدة عند 9 نقاط في المركز 16.

وكانت المباراة قد شهدت غياب النجم البرازيلي فيرمينو عن صفوف الأهلي بالمباراة بسبب الإصابة.

اقرأ أيضًا:

"الخصم الأصعب".. نجم مانشستر سيتي يتحدث عن مواجهة محمد صلاح في الملعب

"يشبه دي بروين".. تعليق مثير للجدل من مدرب منتخب مصر السابق بخصوص إمام عاشور