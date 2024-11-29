رونالدو يتخطى تاليسكا ويكتب التاريخ مع النصر السعودي

كتب - محمد القرش:

واصل الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، تحقيق الأرقام القياسية والتاريخية مع نادي النصر بجميع المسابقات، منذ انضمامه في موسم 2022/23.

وسجل رونالدو هدف تقدم النصر في مرمى ضمك من علامة الجزاء بالدقيقة 17 من زمن شوط المباراة الأول.

ووصل كريستيانو للهدف رقم 78 مع نادي النصر بجميع المسابقات، ليصبح ثاني أفضل أجنبى تسجيلا للأهداف، متخطيا البرازيلي تاليسكا صاحب الـ 77 هدفا.

ويحتل صدارة هدافي نادي النصر من الأجانب، المغربي عبد الرزاق حمد الله برصيد 115 هدفا، وفي المركز الرابع المهاجم الغاني أوهين كينيدي برصيد 74 هدفا.