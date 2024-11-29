جوارديولا: ليس لدينا فريق.. ولا أستطيع إيجاد طريقة للفوز

كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن مباراة ليفربول، وسبب الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الماضية، في المؤتمر الصحفي لمباراة الريدز.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "نمتلك لاعبين جيدين لكن ليس لدينا فريق، الأمر لا يتعلق برودري فقط، بل بالعديد من اللاعبين، لعبنا ستة أسابيع دون أربعة مدافعين مركزيين ولاعبين في خط الوسط المدافع".

وأضاف: "لم نلعب بشكل سيئ ضد فينورد، لقد كنا متقدمين 3-0، لكنهم بعد تبديلاتنا سجلوا ثلاثة أهداف من ثلاث فرص".

وواصل: "نعم الأمر يتعلق بالفوز في المباريات، لكن في الأربعة ألقاب الذين فزنا بهم على التوالي هل كنا دائما نلعب بشكل استثنائي؟، لا، لكننا وقتها وجدنا طريقة للفوز، والآن لا أستطيع إيجادها".

وأوضح: "لقد خسرنا خمس مباريات وتعادلنا في واحدة، نعم كان يجب أن نفوز، أنا لا أتهرب من المسؤوليات، وما فعلناه خلال السنوات الثماني الماضية وضعنا في خانة الفوز فقط".

وزاد: "ليس من الطبيعي في الأندية الكبيرة أن تفعل ما فعلناه (الخسارة المتتالية)، اريد البقاء في مانشستر سيتي وفي اللحظة التي أشعر فيها بعدم الإيجابية سأرحل فورا، لكنني أريد الفرصة ولن أهرب، لإعادة بناء الفريق في العديد من الجوانب حتى نهاية الموسم والموسم المقبل".

وعن الفوز في انفيلد، أردف: "نتيجة واحدة لن تغير أي شيء، من الممكن أن تتحسن الحالة المزاجية، ولكن بعد ثلاثة أيام سنلعب ضد نوتنجهام فورست وعلينا أن نثبت لأنفسنا أننا مستقرون".

واختتم المدرب الإسباني: "الأستقرار هو أن عندما تفوز بـ 10 أو 11 أو 12 مباراة متتالية كما فعلنا من قبل، الفوز بمباراة واحدة لن يغير الشعور كفريق، أريد فقط عودة لاعبي فريقي".

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