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رقم قياسي جديد.. صلاح يسعى لكتابة التاريخ أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

02:50 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    صلاح وجوتا ودياز
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    محمد صلاح (1)
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    النجم المصري محمد صلاح
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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كتب - محمد القرش:

يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

ودائما ما يتألق الجناح المصري، محمد صلاح، عندما يواجه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح أو قدم تمريرة حاسمة في كل من مبارياته السبعة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي (خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة).

وسجل صلاح سبعة أهداف في الدوري أمام مانشستر سيتي لصالح ليفربول، ويحتاج إلى هدفين آخرين فقط لصناعة التاريخ.

ويسعى صلاح لتحقيق رقم قياسي جديد عندما يلاقي مانشستر سيتي، حيث يفصله عن الهدف رقم 100 مع الريدز في ملعب أنفيلد هدفين فقط.

وكان قد وصل المصري إلى 100 هدف بالدوري الإنجليزي خارج ملعب أنفيلد منذ انضمامه إلى ليفربول، عندما سجل ثنائية في مرمى ساوثهامبتون، بالجولة الثانية عشر من البريميرليج.

الجدير بالذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

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