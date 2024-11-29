مستجدات بشأن تواصل ليفربول مع فرانكفورت لضم عمر مرموش

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كتبت-هند عواد:

ارتبط اسم المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، بالانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، بعد المستوى الذي ظهر به، خلال الفترة الماضية.

وساهم عمر مرموش في 26 هدفا خلال 18 مباراة مع فرانكفورت، خلال الموسم الحالي، إذ أنه سجل 15 هدفا وصنع 11 هدفا.

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك"، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في ليفربول، أنهم لم يجروا اتصالات مع آينتراخت فرانكفورت بشأن انتقال عمر مرموش.

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"هدف وأسيست في 69 دقيقة".. تقييم عمر مرموش ضد ميتيلاند الدنماركي