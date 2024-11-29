بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا

كتب- مراسل مصراوي:

بدأ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وسام أبو علي، مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي داخل القلعة الحمراء، مما يشير إلى اقترابه من العودة.

وكان قد عانى الفلسطيني وسام أبوعلي من إجهاد شديد في مشط القدم خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده لمواجهة كوريا الجنوبية، والذي تسبب في غيابه عن تدريبات ومباريات الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر "لمصراوي" إن وسام أبوعلي بدأ اليوم تدريبات الجري حول الملعب، ضمن المرحلة التي تسبق المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح المصدر أن المهاجم الفلسطيني يخوض المران التأهيلي على فترتين ليكون لائق للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره البنك يوم الاحد المقبل، قبل أن يلاقي أورلاندو بايرتس يوم السبت 7 ديسمبر في دوري أبطال أفريقيا.