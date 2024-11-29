أبرز الغيابات والترشيحات.. كل ما تريد معرفته عن الجولة 13 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لانطلاق الجولة الثالثة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث يسعى المدربون من أجل وضع آخر اللمسات على التشكيل والوصول إلى الشكل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط والتقدم في ترتيب الدوريات الخاصة والعامة.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة 13 من البريميرليج اليوم الجمعة، بمباراة برايتون وساوثهامبتون.

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الأسبوع 13:

بقيادة صلاح.. أفضل تشكيل للجولة 13 من فانتازي الدوري الإنجليزي

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من هو أفضل كابتن للجولة 13 من الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

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إحذر الإصابات.. أبرز 6 غيابات متوقعة قبل الجولة 13 من فانتازي الدوري الإنجليزي

اقتربت الجولة الثالثة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي من البداية، حيث تقام غدا الجمعة بمباراة برايتون وساوثهامبتون.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 13 من الدوري الإنجليزي

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة 13 من البريميرليج، يمكنهم التسجيل أو الصناعة أو تحقيق الشباك النظيفة لفرقهم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من هم أفضل 3 مهاجمين في فانتازي الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

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فانتازي.. تراجع كبير في ملكية هالاند وكونيا يغرد وحيدا

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فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب برايتون قبل الجولة 13 من الدوري الإنجليزي

ارتفع سعر مهاجم برايتون، جواو بيدرو، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا