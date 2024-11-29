تألق وحسرة.. ماذا قدم المصريون في البطولات الأوروبية؟

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"هدف وأسيست في 69 دقيقة".. تقييم عمر مرموش ضد ميتيلاند الدنماركي

كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات اللاعبين المصريين في البطولات الأوروبية، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، أمس الخميس 28 نوفمبر.

وشهدت الجولة الخامسة من الدوريات الأوروبية تألق كبير لعمر مرموش لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت أمام ميدتييلاند الدنماركي في الدوري الأوروبي.

محمد صلاح - تقييم 6.9

شارك الجناح المصري 90 دقيقة في فوز ليفربول على ريال مدريد بثنائية دون رد، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 70.

ولمس صلاح الكرة 53 مرة، ومررها 29 بشكل صحيح من أصل 36 بنسبة نجاح 81%، مع النجاح في جميع التمريرات الطويلة "تمريرتين".

وفاز نجم ليفربول بـ4 التحامات أرضية من أصل 8، بينما لم يدخل أي مبارزة هوائية، وخسر الكرة 17 مرة، وسدد كرتين على المرمى واحدة في العارضة والأخرى في الخارج.

محمد عبد المنعم - 6.5

شارك عبد المنعم 90 دقيقة في خسارة نادي نيس برباعية مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

وفاز المدافع المصري بـ5 مبارزات أرضية من أصل 7، مع مبارزتين هوائيتين من 3، وتسبب في الهدف الثالث الذي استقبله نيس.

ولمس الكرة 93 مرة، حيث مررها 67 بشكل صحيح من أصل 76 بنسبة نجاح 88%، مع كرة واحدة طويلة دقيقة من أصل 4، وتسديتين خارج المرمى.

عمر مرموش - 7.7

واصل المهاجم المصري تألقه المُلفت مع نادي آينتراخت فرانكفورت، بتسجيله هدف وصناعة آخر في الفوز على ميدتييلاند بثلاثية مقابل هدف في الدوري الأوروبي.

وشارك مرموش في 69 دقيقة حيث لمس الكرة 48 مرة، وقام بـ15 تمريرة دقيقة من أصل 20 بنسبة نجاح 75%.

وخسر مرموش استحواذه على الكرة في 20 مناسبة، مع الفوز بـ4 مبارزات أرضية من أصل 10، و5 تسديدات (1 على المرمى، 1 خارج المرمى، 3 في دفاع الخصم).