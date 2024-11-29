ستوري نجوم كرة القدم..تهنئة مصطفى محمد.. ميشيل يانكون رفقة بادجي.. نيمار يستعيد ذكرياته

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم النادي الأهلي ومنتخب فلسطين وسام أبو علي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنأ صلاح أمين لاعب نادي سموحة السابق، مصطفى محمد نجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر نجم النادي الأهلي عمرو السولية، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له رفقة زميله بالفريق حسين الشحات وحمدي فتحي زميله السابق بالفريق.

وقام محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة أحمد حجازي لاعب منتخب مصر ونيوم السعودي.

وحرص ميشيل يانكون مدرب حراس النادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة مهاجم الفريق السابق أليو بادجي.

ونشر كريم بنزيما لاعب الفريق الأول لكرة القدم باتحاد جدة السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في مران الفريق.

واستعاد النجم البرازيلي نيمار ذكرياته، مع فريق سانتوس البرازيلي من خلال نشر صورة له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال فترة تواجده.

وقام أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق قطر القطري، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".