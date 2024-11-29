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"نمارس الرياضة سوياً".. 10 صور تكشف أهمية الرياضة في حياة جورجينا رودريجيز

03:11 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    جورجينا (1)
  • عرض 10 صورة
    جورجينا رودريجيز 2 (1)
  • عرض 10 صورة
    جورجينا رودريجيز (1)
  • عرض 10 صورة
    جورجينا ورونالدو داخل صالة الجيم (1)
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    جورجينا داخل الجيم (1)
  • عرض 10 صورة
    جورجينا رودريجيز 1 (1)
  • عرض 10 صورة
    جورجينا 2 (1)
  • عرض 10 صورة
    رونالدو وجورجينا في الجيم (1)
  • عرض 10 صورة
    رونالدو مع جورجينا في الجمي (1)
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تحرص عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز ديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على نشر العديد من الصور لها دائسماً داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

وتهتم جورجينا رودريجيز بممارسة الرياضة بشكل كبير، وهو ما يظهر من خلال نشرها للعديد من الصور، داخل صالة الجيم سواء كانت بمفردها أو رفقة النجم البرتغالي رونالدو.

وليس هناك أي شك، على أن قصة حب رونالدو وجورجينا تعد من أهم قصص الحب في الوسط الرياضي، بعدما تعرف عليها رونالدو، عام 2016 في معرض "جوتشي" بإسبانيا، الذي كانت تعمل به.

وتظهر جورجينا بشكل دائماًرفقة النجم البرتغالي في مختلف الاحتفالات، سواء كانت الاحتفالات الرياضية أو الاحتفالات الخاصة.

وأكدت رودريجيز في تصريحات صحفية سابقة لها، أنها تتشارك الصالة الرياضية دائماً مع رونالدو ويمارسان الرياضة سوياً، قبل التعرف عليه كنت رياضية ولكنني أصبحت أهتم بها بشكل أفضل بعد التعرف عليه.

كريستيانو رونالدو رونالدو وجورجينا جورجينا رودريجيز رونالدو وزوجته وأبنائه
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