ملف مصراوي.. غرامة عاشور.. الاتحاد يهزم الأهلي.. تطور جديد ضد محمد عادل

كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي ويتوج بطلاً لكأس السوبر المصري لكرة السلة

تمكن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، من التتويج ببطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي، بنتيجة 87 -84 في واحدة من المباريات القوية، التي امتدت إلى الأشواط الإضافية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"من التسريب إلى النيابة".. القصة الكاملة لأزمة إبراهيم فايق ومحمد عادل

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، تقدمه ببلاغ إلى النائب العام ضد الحكم محمد عادل، يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير أيضاً. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

عيلتنا فيها أهلاوية .. شقيق فاروق جعفر يسرد ذكريات نجم الزمالك في السيدة

وسط شوارع حي المنيرة في منطقة السيدة زينب، التي اشتهرت بإخراج العديد مواهب عديدة في الكثير من المجالات المختلفة، منها الشاعر، الأديب ولاعب كرة القدم، ظهر طفل لم يتجاوز عمره ال12 عامًا، يدعى فاروق جعفر لأسرة متوسطة الحال وكان ترتيبه التاسع بين 11 فرد. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

تحقق آية قرآنية وطفولة مليئة بالأزمات... أسرار عن حياة محمود الخطيب

وصل الأسطورة محمود الخطيب إلى عامه الـ70 رئيسا للنادي الأهلي محققا نجاحات غير مسبوقة كمال فعل عندما كان لاعبا لكرة القدم، وجاء كل ذلك عقب العديد من الصعوبات والأزمات التي مر بها منذ أن كان في رحم أمه مرورا بإصابات الصغر وصدمة وفاة والدته. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

أزمة سياسية وراء طلب نجم الرجاء فسخ تعاقده

أثار الجزائري يسري بوزوق مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي جدل عشاق الساحرة المستديرة وبالتحديد الكرة الأفريقية بعدما طلب من إدارة ناديه فسخ عقده بالتراضي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

Couples الدوري المصري.. أول يوم قالي أنا هتجوزك يا جيجي...قصة حب حمادة إمام وزوجته (فيديو)

داخل أشهر المنازل الزمالكاوية في مصر، جمع الحب من أول نظرة بين النجم الراحل حمادة إمام لاعب الفارس الأبيض ومنتخب مصر الأسبق، وزوجته ماجي الحلواني. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

رسميا... الأهلي يعلن تفاصيل عقوبة إمام عاشور

قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، القائم بأعمال مدير الكرة، تغريم إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مليون جنيه، لما بدر منه عقب مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، في دوري أبطال أفريقيا. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

بقيادة صلاح.. أفضل تشكيل للجولة 13 من فانتازي الدوري الإنجليزي

وضع كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة الثالثة عشر من البريميرليج، يمكنهم تحقيق عوائد هجومية أو دفاعية ضخمة. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

بوست مثير للجدل من قناة الزمالك بعد إعلان عقوبة إمام عاشور

نشر الحساب الرسمي لقناة الزمالك بوست مثير للجدل، بعد توقيع محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي عقوبة مالية علي إمام عاشور لاعب الفريق الكروي بالقلعة الحمراء. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

نجيب ساويرس يشيد بإنجاز هنا جودة التاريخي في بطولة العالم لتنس الطاولة

أشاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بطلة التنس المصرية هنا جودة، بعد تأهلها إلى نصف نهائي الفردي لبطولة العالم للناشئين لتنس الطاولة تحت 19 عاماً.( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)