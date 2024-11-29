"12 مليون ريال برازيلي".. نيمار ووالده يواجهان الدعاوى القضائية

كتبت-هند عواد:

يواجه والد البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، العديد من الدعاوى القضائية ضده في المحاكم، خلال الفترة الحالية، بسبب تراكم الديون.

وذكرت صحيفة "تيرا" البرازيلية، أن والد نيمار، تراكت عليه ملايين الدولارات من الديون، بسبب الضرائب والمستحقات المتأخرة.

وأضافت، أن شركة مملوكة لوالد نيمار، مدينة للسلطات الضريبية بمبلغ 10 مليون و 485 ألف ريال برازيلي، في 3 قضايا، خلال الفترة من 2022 لـ2024، إضافة إلى 56 غرامة مرورية، قيمتها 2 مليون ريال برازيلي، منذ عام 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن، نيمار يواجه اتهامات بالتهرب من دفع فواتير تتعلق بمنازل وشركات يمتلكها في مدينة سانتوس البرازيلية.