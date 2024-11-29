"دوري إنجليزي وإسباني وسعودي".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
كتبت - نهى خورشيد:
تقام اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد لقاءات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري الإنجليزي:
برايتون ضد ساوثهامبتون.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.
الدوري الإسباني:
ماريوكا ضد فالنسيا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.
الدوري الألماني:
سانت باولي ضد هولتشاين كيل.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.
الدوري الفرنسي:
ريمس ضد لانس.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.
الدوري الإيطالي:
كالياري ضد هيلاس فيرونا.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.
الدوري السعودي:
القادسية ضد الخليج.. الرابعة وثلث بتوقيت القاهرة.. SSC HD.
النصر ضد ضمك.. الرابعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة.. SSC HD.
أهلي جدة ضد الوحدة.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة..SSC HD.
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