"دوري إنجليزي وإسباني وسعودي".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتبت - نهى خورشيد:

تقام اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد لقاءات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

برايتون ضد ساوثهامبتون.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

الدوري الإسباني:

ماريوكا ضد فالنسيا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

الدوري الألماني:

سانت باولي ضد هولتشاين كيل.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الدوري الفرنسي:

ريمس ضد لانس.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

الدوري الإيطالي:

كالياري ضد هيلاس فيرونا.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

الدوري السعودي:

القادسية ضد الخليج.. الرابعة وثلث بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

النصر ضد ضمك.. الرابعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

أهلي جدة ضد الوحدة.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة..SSC HD.