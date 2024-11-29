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"دوري إنجليزي وإسباني وسعودي".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

09:01 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024

مواعيد مباريات اليوم

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كتبت - نهى خورشيد:

تقام اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد لقاءات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

برايتون ضد ساوثهامبتون.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

الدوري الإسباني:

ماريوكا ضد فالنسيا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

الدوري الألماني:

سانت باولي ضد هولتشاين كيل.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الدوري الفرنسي:

ريمس ضد لانس.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

الدوري الإيطالي:

كالياري ضد هيلاس فيرونا.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

الدوري السعودي:

القادسية ضد الخليج.. الرابعة وثلث بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

النصر ضد ضمك.. الرابعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

أهلي جدة ضد الوحدة.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة..SSC HD.

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الألماني الدوري الفرنسي الدوري الإيطالي الدوري السعودي
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