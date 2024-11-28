لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

1 1
22:00

روما

الدوري الأوروبي

ميتييلاند

0 1
22:00

آ. فرانكفورت

كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة

الاتحاد السكندري

87 84
18:00

الأهلي

دوري المؤتمر الأوروبي

هايدنهايم

0 2
19:45

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

نجيب ساويرس يشيد بإنجاز هنا جودة التاريخي في بطولة العالم لتنس الطاولة

09:28 م الخميس 28 نوفمبر 2024

المهندس نجيب ساويرس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أشاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بطلة التنس المصرية هنا جودة، بعد تأهلها إلى نصف نهائي الفردي لبطولة العالم للناشئين لتنس الطاولة تحت 19 عاماً.

ونشر ساويرس عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X"، تويتر سابقاً صورة لجودة، معلقاً عليها من خلال وضع رمز تعبيري تسقيف".

وتمكنت هنا جودة من الصعود إلى نصف نهائي كأس العالم للناشئين لتنس الطاولة تحت 19 عاماً، بعد الفوز على بطلة الصين بنتيجة 4-2 بمجموع الاشواط.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 عام في السويد خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 29 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضاً:

20 صورة ترصد رحلة إمام عاشور من الطفولة إلى الأهلي

رسميا... الأهلي يعلن تفاصيل عقوبة إمام عاشور

المهندس نجيب ساويرس نجيب ساويرس يشيد بإنجاز هنا جودة إنجاز هنا جودة التاريخي بطولة العالم لتنس الطاولة بطلة التنس المصرية هنا جودة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"متتخضوش".. أول تعليق من مدبولي على تحريك سعر الجنيه أمام الدولار
قراءة في مؤشرات الموازنة: عبء الدين يلتهم 90% من الإيرادات والضرائب المنقذ الأكبر
حالة الطقس غدًا الجمعة: أمطار وبرودة وشبورة.. ونصائح بارتداء الملابس الشتوية