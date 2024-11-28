نجيب ساويرس يشيد بإنجاز هنا جودة التاريخي في بطولة العالم لتنس الطاولة

كتب - يوسف محمد:

أشاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بطلة التنس المصرية هنا جودة، بعد تأهلها إلى نصف نهائي الفردي لبطولة العالم للناشئين لتنس الطاولة تحت 19 عاماً.

ونشر ساويرس عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X"، تويتر سابقاً صورة لجودة، معلقاً عليها من خلال وضع رمز تعبيري تسقيف".

وتمكنت هنا جودة من الصعود إلى نصف نهائي كأس العالم للناشئين لتنس الطاولة تحت 19 عاماً، بعد الفوز على بطلة الصين بنتيجة 4-2 بمجموع الاشواط.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 عام في السويد خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 29 من الشهر ذاته.

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