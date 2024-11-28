أزمة سياسية وراء طلب نجم الرجاء فسخ تعاقده

كتبت - نهى خورشيد

أثار الجزائري يسري بوزوق مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي جدل عشاق الساحرة المستديرة وبالتحديد الكرة الأفريقية بعدما طلب من إدارة ناديه فسخ عقده بالتراضي.

طلب بوزوق فسخ عقده مع نادي الرجاء المغربي خاصة عقب ارتداء الفريق قميصًا يحمل خريطة المغرب خلال المباراة الأخيرة التي جمعتهما بالجيش الملكي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويعود السبب الرئيسي لهذا القرار إلى الأزمة السياسية بين الجزائر والمغرب، خاصة أن اللاعب أعرب عن تخوفه من التعرض لعقوبات عند عودته إلى بلاده.

وفقًا لموقع Le360 Sport، فاجأ بوزوق إدارة الرجاء برئاسة عادل هلا بطلب فسخ العقد بالتراضي، مقترحًا التنازل عن جزء من مستحقاته المالية العالقة مقابل إنهاء التعاقد.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز الجيش الملكي على الرجاء بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.