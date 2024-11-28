لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

ميتييلاند

- -
22:00

آ. فرانكفورت

كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة

الاتحاد السكندري

87 84
18:00

الأهلي

دوري المؤتمر الأوروبي

هايدنهايم

0 0
19:45

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

أزمة سياسية وراء طلب نجم الرجاء فسخ تعاقده

08:10 م الخميس 28 نوفمبر 2024

يسري بوزوق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

أثار الجزائري يسري بوزوق مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي جدل عشاق الساحرة المستديرة وبالتحديد الكرة الأفريقية بعدما طلب من إدارة ناديه فسخ عقده بالتراضي.

طلب بوزوق فسخ عقده مع نادي الرجاء المغربي خاصة عقب ارتداء الفريق قميصًا يحمل خريطة المغرب خلال المباراة الأخيرة التي جمعتهما بالجيش الملكي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويعود السبب الرئيسي لهذا القرار إلى الأزمة السياسية بين الجزائر والمغرب، خاصة أن اللاعب أعرب عن تخوفه من التعرض لعقوبات عند عودته إلى بلاده.

وفقًا لموقع Le360 Sport، فاجأ بوزوق إدارة الرجاء برئاسة عادل هلا بطلب فسخ العقد بالتراضي، مقترحًا التنازل عن جزء من مستحقاته المالية العالقة مقابل إنهاء التعاقد.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز الجيش الملكي على الرجاء بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

نادي الرجاء المغربي لموقع Le360 Sport انستجرام يوسرى بوزوق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"متتخضوش".. أول تعليق من مدبولي على تحريك سعر الجنيه أمام الدولار
قراءة في مؤشرات الموازنة: عبء الدين يلتهم 90% من الإيرادات والضرائب المنقذ الأكبر
حالة الطقس غدًا الجمعة: أمطار وبرودة وشبورة.. ونصائح بارتداء الملابس الشتوية