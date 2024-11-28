كلاسيكو الاساطير.. رونالدينهو يمتع الجماهير بهدف عالمي في مرمى ريال مدريد (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

يستضيف ملعب "خليفة الدولي" في قطر، مباراة استعراضية بين نجوم ريال مدريد الإسباني وقدامى فريق برشلونة الإٍسباني.

وشهدت المباراة تسجيل النجم البرازيلي رونالدينهو لاعب برشلونة السابق، هدفاً رائعاً في شباك الفريق الملكي، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، بعد تصويبة متقنة من على حدود منطقة الجزاء.

وبهذا الهدف، أعاد النجم البرازيلي إلى الأذهان المتعة الكروية الكبيرة، الذي كان يقدمها على أرضية الملعب، قبل اعتزاله كرة القدم.

وتضم مباراة الأساطير بين ريال مدريد وبرشلونة، مجموعة من أساطير الناديين، على رأسهم لويس فيجو، رونالدينهو، ريفالدو، روبيرتو كارلوس وإيكر كاسياس.

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