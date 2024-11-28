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إحذر الإصابات.. أبرز 6 غيابات متوقعة قبل الجولة 13 من فانتازي الدوري الإنجليزي

07:45 م الخميس 28 نوفمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب - محمد القرش:

اقتربت الجولة الثالثة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي من البداية، حيث تقام غدا الجمعة بمباراة برايتون وساوثهامبتون.

وهناك العديد من اللاعبين المهمين بالنسبة لمدربي فانتازي الدوري الإنجليزي من المتوقع أن يغيبوا عن الجولة 13 بداعي الإصابة.

ولم يشارك الظهير الأيمن لنادي ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد (6.9 مليون)، في مباراة ريال مدريد التي أقيمت أمس الأربعاء، رغم تواجده على دكة البدلاء، لذلك من المتوقع أن يكون على مقاعد البدلاء في لقاء مانشستر سيتي.

وكان قد قال آرني سلوت في المؤتمر الصحفي إن الحارس البرازيلي أليسون (5.4 مليون)، وديوجو جوتا (7.2 مليون) لم يتدربا مع الفريق حتى الآن، لذلك ستكون نسبة مشاركتهم ضئيلة.

وتم تأكيد غياب حارس توتنهام، فيكاريو (5 مليون)، عن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب كسر في كاحله الأيمن تعرض له في مباراة مانشستر سيتي.

وأكد المدير الفني لفريق أرسنال، ميكيل أرتيتا، غياب المدافع بن وايت (6.2 مليون) لعدة أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وأشار مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، إلى أن لاعب خط الوسط كوفاتشيتش (5.5 مليون)، سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع بعد تعرضه للإصابة في التدريبات الجماعية التي أعقبت مباراة برايتون بالجولة 11.

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