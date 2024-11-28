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"في غياب صلاح".. الكشف عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا

07:22 م الخميس 28 نوفمبر 2024

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

واختتمت مباريات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا أمس، بمباراة تجمع بين فريقي ريال مدريد أمام نظيره ليفربول والتي انتهت لصالح الريدز بهدفين دون مقابل.

كما تمكن فريق أرسنال أمس من تحقيق الفوز، على حساب نظيره سبورتنج لشبونة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، فيما تمكن فريق أتليتكو مدريد من تحقيق الفوز على حساب سبارتا براج التشيكي، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل.

ولم يظهر النجم المصري محمد صلاح، في التشكيل المثالي للجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، باو كوبارسي، كيم مين جاي، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: راضي كرونيتش، ماك أليستر، مالك تيلمان، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، ماتيو ريتيجي.

التشكيل المثالي للجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا

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