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"تهديد دائم".. تقييمات الصحف الإنجليزية لأداء محمد صلاح ضد ريال مدريد

12:40 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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    أليكسيس ماك أليستر يحتفل بالهدف الأول في شباك ريال مدريد_1
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    رد فعل محمد صلاح بعد إهدار ركلة الجزاء ضد ريال مدريد_3
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    محمد صلاح لاعب ليفربول من مباراة ريال مدريد_5
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    إهدار محمد صلاح لركلة جزاء ضد ريال مدريد_2
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    كودي جاكبو يحتفل بهدفه في شباك ريال مدريد_4
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كتبت-هند عواد:

أهدر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ركلة جزاء في مباراة ريال مدريد، التي أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وتمكن الريدز من الفوز بثنائية نظيفة.

وتناولت الصحف والمواقع الإنجليزية، أداء المحترف المصري أمام ريال مدريد، واختلف تقييمهم لصلاح، ما بين إهداره فرصة ركلة الجزاء، وتأثيره على المباراة.

ونعرض أبرز تقييمات الصحف والمواقع الإنجليزية لمحمد صلاح:

ديلي ميل، 6.5

ذكرت الصحيفة أن المباراة لم تكن أفضل ليلة لنجم ليفربول محمد صلاح، لكنها لا تزال خطيرة.

إكسبريس، 7

ذكرت الصحيفة، أن النجم المصري تعرض لهجوم شرس من مدافعي ريال مدريد، لكنه كان دائمًا ما يقدم أداءً رائعًا، وكان من الممكن أن يكون تقييمه أعلى لو لم يسدد الكرة بعيدًا عن المرمى.

ليفربول إيكو، 7

قالت إن صلاح كان نشيطًا أثناء تبادلات الافتتاح واستمر في تشكيل تهديد على المرمى كلما استحوذ على الكرة.

ليفربول دوت كوم، 7

ذكرت الصحيفة، أنه كان هادئًا نسبيًا في الشوط الأول، لكنه كان دائمًا يتابع الكرة باجتهاد، وخلق الكثير من الفرص وكان دائمًا لديه أكثر من رقابة وكان ريال مدريد يحدد بوضوح خطورته.

ليفربول إف سي، 7

رأت الصحيفة أن أداء محمد صلاح كان رائعا، حتى حصل على ركلة الجزاء، لكنه أهدرها بشكل غير معتاد، وأنه شكل تهديدًا من الدقيقة الأولى حتى التسعين.

الصحف الإنجليزية محمد صلاح ريال مدريد مبابي تقييم الصحف الإنجليزية لمحمد صلاح
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