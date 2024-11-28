"بين سخرية وتفوق على مبابي".. كيف تناول الصحف الإنجليزية أداء محمد صلاح ضد ريال مدريد؟

كتبت-هند عواد:

أهدر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ركلة جزاء في مباراة ريال مدريد، التي أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وتمكن الريدز من الفوز بثنائية نظيفة.

وتناولت الصحف والمواقع الإنجليزية، أداء المحترف المصري أمام ريال مدريد، وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن صلاح أهدر فرصة كانت ستعزز موقفه في المفاوضات مع ليفربول، بشكل أكبر.

وذكرت الصحيفة، أن محمد صلاح تفوق على تفوق على كيليان مبابي، الذي عانى من كابوس شخصي في أنفيلد، كما أن أداء الأول لم يمر من دون ملاحظة، وكتبت لافتة في المدرج موجهة إلى مالكي نادي ليفربول تقول: "لقد أطلق قوسه، والآن أعطوه نقوده".

وحصل محمد صلاح على تقييم 6.5 من صحيفة ديلي ميل، التي ذكرت أنها لم تلك أفضل ليلة لنجم ليفربول، لكنها لا تزال خطيرة.

ومن جانبها، تناولت صحيفة "ذا صن"، تصريحات صلاح السابقة، التي قال فيها إنه يشعر بأنه خارج ليفربول أكثر من البقاء (إشارة إلى أنه لا يوجد مفاوضات لتجديد التعاقد معه حتى الآن)، بشكل ساخر.

وقالت الصحيفة إن التصريح يشبه أدائه والركلة المهدرة "فهو خارج الملعب"، وأضافت أن زميلاه في الفريق أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو، أنقذاه.