أرني سلوت يدافع عن محمد صلاح ومبابي

كتبت-هند عواد:

دافع الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن الثنائي محمد صلاح لاعب الفريق وكيليان مبابي لاعب ريال مدريد، بعد إهدارهما لركلتي جزاء، في مباراة أمس التي فاز بها الريدز، بنتيجة 2-0.

وقال سلوت في تصريحات عبر TNT سبورتس: "من الرائع اللعب ضد فريق فاز بلقب دوري أبطال أوروبا أكثر من، ريال مدريد تسبب في الكثير من الألم لليفربول لعدة سنوات، أنه أسبوع كبير ومن الرائع أن تشاهده".

وأضاف: "لا أضع جدولا لعدد النقاط التي أريد تحقيقها، أريد تطبيق أسلوبي في أقرب وقت ممكن، الأمر ليس صعبا لأنه ليس مغايرا تماما عن أفكار يورجن كلوب، ومن الرائع رؤية الأساسيين والبدلاء يقدمون ما تتوقعه منهم، إذا حسبت عدد النقاط التي أريدها حتى هذه المرحلة من الموسم منذ البداية ربما لم أكن سأصل لنفس الرقم الذي جمعته حتى الآن".

وأوضح: "كنا نحن السبب في كل مرة ريال مدريد هددنا فيها، وأعتقد أننا يمكننا اللعب بحدة أكثر وأن نصبح أفضل عند امتلاك الكرة، وصلاح مبابي أهدرا ركلتي جزاء، فهما بشر".

وأتم تصريحاته: "طلبت غياب أبنائي عن المدرسة لعدة أيام لحضور مباراة اليوم، سيحضرون مباراة مانشستر سيتي، من الجيد أن تكون عائلتك حولك، أن تكون عائلتك بجوارك فهذا أمر جيد، لأنه ليس عليك التركيز لـ 24 ساعة، ربما 18".