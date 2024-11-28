ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال نجوم الأهلي بذكرى نهائي أفريقيا.. وسام أبو علي رفقة عائلته.. هاني في الجيم

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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في مباراة ريال مدريد أمس.

وشارك نجم المنتخب الوطني ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش، متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واحتفى مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي السابق، بذكرى تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا 2020، من خلال نشر صورة له رفقة لاعبي وأعضاء مجلس إدارة الأهلي، خلال الاحتفال باللقب.

وقام أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، لقميصه الذي يحمل رقم 15 مع المارد الأحمر.

كما نشر محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي، صورة له رفقة شقيقه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرص محمد هاني لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات داخل صالة الجيم.

واحتفل عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، بذكرى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، من خلال نشر صورة له من المباراة النهائية أمام الزمالك رفقة زميله علي معلول.

ونشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زميله السابق أحمد حسن.

واستعاد حسين الشحات ذكريات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 أمام الزمالك، من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من المباراة التي أقيمت يوم 27 نوفمبر 2020.

وشارك وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة عائلته.

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