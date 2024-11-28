"فوز تاريخي لصلاح ورقم سلبي للريال".. أبرز إحصائيات مباراة ريال مدريد وليفربول

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح فريق ليفربول، في الحفاظ على انطلاقته المميزة في دوري الأبطال، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب ريال مدريد، ليصل إلى الفوز الخامس على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليحتل صدارة ترتيب مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات.

وشهدت مباراة ليفربول، ظهور النجم المصري محمد صلاح بشكل أساسي رفقة الريدز أمام ريال مدريد.

وبفوز ليفربول على ريال مدريد أمس، نجح صلاح في تحقيق فوزه الأول على حساب الملكي، حيث سبق له أن، خوض 8 مباريات أمام ريال مدريد من قبل مع مختلف الأندية التي لعب لها، تمكن الريال من تحقيق الفوز في 7 مباريات وحضر التعادل في لقاء واحد فقط.

وخاض صلاح مباراتين أمام ريال مدريد حينما كان لاعباً في صفوف روما الإيطالي وتلقى الهزيمة فيهما، فيما شارك رفقة الريدز قبل مباراة اليوم أمام ريال مدريد في 6 مباريات، تلقى الهزيمة في 5 وحضر التعادل في مباراة واحدة.

كما شهدت المباراة تحقيق ريال مدريد رقماً سلبياً، بعدما تلقى الهزيمة في 3 مباريات بدور المجموعات بمرحلة الدوري، ليصبح أو فريق حامل للقب يتلقى الهزيمة في 3 لقاءات بدور المجموعات في النسخة التي تلي تحقيقه للقب البطولة.

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