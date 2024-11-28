تمكن فريق ليفربول الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وواصل فريق ليفربول انطلاقته المميزة في البطولة الأوروبية، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب ريال مدريد، ليصل إلى الفوز الخامس على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليحتل صدارة ترتيب مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات.

وشهدت مباراة ليفربول وريال مدريد أمس، مشاركة النجم المصري محمد صلاح بشكل أساسي رفقة الريدز من بداية المباراة، إلا أنه لم يتمكن من تسجيل أهداف في المباراة.

وأهدر صلاح ركلة جزاء خلال المباراة، تم احتسابها لصالح فريقه في الشوط الثاني، لتصبح هذه الركلة الثانية التي يهدرها صلاح في بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة الريدز، بالإضافة إلى أنها باتت الركلة السابعة التي يهدرها صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدر فيها صلاح ركلات جزاء في دوري الأبطال، حيث سبق له أن أهدر ركلة جزاء رفقة في مباراة ليفربول أمام ميلان الإيطالي، في نسخة عام 2021 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام تعد هذه الركلة السابعة التي يهدرها صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول، حيث سبق أن أهدر 5 ركلات جزاء في بطولة الدوري الإنجليزي أمام كلاً من "هدرسفيلد عام 2017، ليستر سيتي عام 2021، بورنموث عام 2023، أرسنال موسم 2022-2023، أمام نيوكاسل موسم 2023-2024".

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