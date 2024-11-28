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بعد تأثرها لضياع ركلة الجزاء.. 20 صورة ترصد ظهور زوجة صلاح وعائلته معه في الملاعب

04:41 ص الخميس 28 نوفمبر 2024
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  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح وزوجته
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    محمد صلاح وزوجته 1
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    محمد صلاح وزوجته ماجي صادق
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    محمد صلاح وزوجته
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح وزوجته
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح وزوجته
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح و زوجتة
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    زوجة محمد صلاح (9)
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    زوجة محمد صلاح (10)
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    محمد صلاح وزوجته ماجي
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    محمد صلاح وزوجته
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    زوجة محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    ماذا قال رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن زوجة محمد صلاح بعد ماتش ليفربول وروما؟
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    محمد صلاح وزوجته
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    ماجي صادق زوجة محمد صلاح
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    محمد صلاح وزوجته
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    محمد صلاح وزوجته وبناته
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    محمد صلاح وزوجته
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كتب- نهى خورشيد:

ظهرت ماجي زوجة محمد صلاح في مباريات اليوم التي جمعت بين ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على ريال مدريد بهدفين دون مقابل.

وبدت زوجة النجم المصري محمد صلاح متأثرة في المقصورة الرئيسية وبجوارها ابنتتها بعدما أهدر "مو" ركلة جزاء.

يعود أول ظهور للثنائي أمام وسائل الإعلام والكاميرات في أرضية الملعب إلى موسم 2018، خلال احتفال صلاح بجائزة الحذاء الذهبي رفقة ابنته مكة وزوجته.

واستمرت ماجي في الظهور مع زوجها في نهاية كل موسم من الدوري الإنجليزي والاحتفال معه رفقه ابنتهما، كما تواجدت أيضاً بعد تتويجه بأول ألقاب بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد اختفاء فترة قصيرة، عادت أم مكة للظهور ونجحت في خطف أنظار جميع المشاهدين بفستان أنيق لاستلام جائزة القدم الذهبية نيابة عن محمد صلاح رغم تواجده بالحفل.

ولم يقتصر ظهور ماجي صادق خلال الصور والمباريات فقط، بل شاركت زوجها وبناتها في إعلان رمضان 2023 لإحدى شركات الاتصالات والتي جاءت على أنغام أغنية عمرو دياب "شكرا من هنا لبكرة".

ماجي صادق مع محمد صلاح خلال المباراة التوديعية ليورجن كلوب.

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