ملف مصراوي.. لاعب الأهلي يطالب بالرحيل.. ثنائية الزمالك في بلاك بولز.. ليفربول يعبر الريال

لقطات من مباراة الزمالك ضد بلاك بولز (1)

كتبت - نهى خورشيد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الأربعاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

ليفربول يفوز على ريال مدريد بثنائية في دوري أبطال أوروبا

تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على حساب نظيره ريال مدريد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

Couples الدورى المصري.. كنت واعدها بالقاضية ومش هتظهر تاني.. 20 صورة لقصة حب أفشة وزوجته (فيديو)

يحتفل كابلز الدوري المصري اليوم، بتألق أحد أبطالها والتي ارتبطت قصة حبه الشهيرة بأبرز أهدافه مع القلعة الحمراء وهو محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي وحكايته مع زوجته نرمين. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

الزمالك يهزم بلاك بولز بثنائية في افتتاح مشواره بكأس الكونفدرالية

انطلقت مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي مساء اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"كنت أريد إيذاء نفسي".. جوارديولا يظهر بجروح في الوجه بعد التعادل مع فينورد (صور وفيديو)

ظهر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بجروح في الوجه، بعد التعثر أمام فينورد الهولندي، مساء أمس، في دوري أبطال أوروبا. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"رفع الحرج عن كولر".. لاعب الأهلي يطلب الرحيل نهائيا

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن يوسف أيمن مدافع النادي الأهلي طلب إنهاء إعارته في يناير المقبل وعدم استكمال فترة الإعارة لنهاية الموسم. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"تاريخية بمعنى الكلمة".. أمير توفيق يحتفل بذكرى التاسعة

احتفل أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، بذكرى لقب دوري أبطال إفريقيا التاسع في تاريخ القلعة الحمراء، والذي توج به على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"حبه جنة".. زوجة أشرف داري تتغزل به بصورة بالثوب المغربي

نشرت زوجة المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة لهما بالثوب المغربي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

لامين يامال قد يعيق انتقال محمد صلاح إلى برشلونة.. ما التفاصيل؟

يبحث برشلونة الإسباني، إمكانية التعاقد مع المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مع انتهاء عقده مع الريدز بنهاية الموسم الحالي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)