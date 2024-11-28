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رد فعل زوجة محمد صلاح وابنته بعد اهداره ركلة الجزاء أمام ريال مدريد

02:58 ص الخميس 28 نوفمبر 2024
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    محمد صلاح وزوجته
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    محمد صلاح وزوجته
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    محمد صلاح وزوجته
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    محمد صلاح وزوجته
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    زوجة محمد صلاح
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    محمد صلاح وزوجته
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    محمد صلاح وزوجته
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تفاعلت ماجي صادق زوجة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على إهدار صلاح لركلة جزاء أمام فريق ريال مدريد.

والتقطت عدسات الكاميرات، رد فعل ماجي صادق زوجة محمد صلاح وابنتها مكة، وهما في حالة ذهول، بعد إهدار صلاح لركلة الجزاء أمام ريال مدريد.

وكان ليفربول تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره ريال مدريد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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محمد صلاح محمد صلاح وزوجته وأبنائه ريال مدريد وليفربول ركلة جزاء محمد صلاح أمام ريال مدريد زوجة محمد صلاح
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