رد فعل زوجة محمد صلاح وابنته بعد إهداره ركلة الجزاء أمام ريال مدريد

تفاعلت ماجي صادق زوجة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على إهدار صلاح لركلة جزاء أمام فريق ريال مدريد.

والتقطت عدسات الكاميرات، رد فعل ماجي صادق زوجة محمد صلاح وابنتها مكة، وهما في حالة ذهول، بعد إهدار صلاح لركلة الجزاء أمام ريال مدريد.

وكان ليفربول تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره ريال مدريد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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