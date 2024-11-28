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أهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

01:03 ص الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كليان مبابي
  • عرض 8 صورة
    ماك أليستر
  • عرض 8 صورة
    كليان مبابي 2
  • عرض 8 صورة
    احتفال ماك أليستر
  • عرض 8 صورة
    ماك أليستر 1
  • عرض 8 صورة
    كليان مبابي 1
  • عرض 8 صورة
    احتفال ماك أليستر بالهدف
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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثنائية الريدز في اللقاء، كلا من ماك أليستر في الدقيقة 53 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زميله كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 76.


وشهدت المباراة إهدار ركلتين جزاء، حيث أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء احتسبت لصالح ليفربول، من قبله أهدر كليان مبابي ركلة جزاء ولكن لصالح فريق ريال مدريد.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 15، في صدارة ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة رقم 6 في المركز الـ 24.

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