أهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
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كتب - يوسف محمد:
تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأحرز ثنائية الريدز في اللقاء، كلا من ماك أليستر في الدقيقة 53 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زميله كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 76.
رأسية خاكبو تزيد من متاعب ريال مدريد #دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_ريال_مدريد#UCL pic.twitter.com/Qwn4cPDLCm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2024
🔥 ماك أليستير يشعل المباراة بهدف في شباك الريال#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_ريال_مدريد#UCL pic.twitter.com/iwlnsAqKvM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2024
وشهدت المباراة إهدار ركلتين جزاء، حيث أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء احتسبت لصالح ليفربول، من قبله أهدر كليان مبابي ركلة جزاء ولكن لصالح فريق ريال مدريد.
ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 15، في صدارة ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة رقم 6 في المركز الـ 24.
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