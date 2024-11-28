مع والدته وبقميص برشلونة.. 20 صورة نادرة لـ طفولة لامين يامال

"عن طريق اللاعب الشاب".. الزمالك يتقدم على بلاك بولز بهدف في الشوط

كتب - يوسف محمد:

نجح لامين يامال لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن يضع اسمه ضمن أهم وأفضل لاعبي كرة القدم في العالم خلال الفترة الحالية.

وخطف لامين يامال الأضواء بشدة منذ تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في يوليو 2023، قبل أن يزداد تألقه بعد المشاركة مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، الذي أقيم في ألمانيا، تمكن المنتخب الإسباني من حصد اللقب.

وظهر لامين يامال للمرة الأولى رفقة الفريق الكتالوني بعمر 15 عامًا و9 أشهر و16 يومًا فقط، في فوز فريقه أمام ريال بيتيس بأربعة أهداف دون مقابل، ليصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ برشلونة.

وشارك يامال للمرة الأولى مع منتخب إسبانيا الأول، في 8 سبتمبر 2023 أمام منتخب جورجينا، ونجح في إحراز هدف في فوز منتخب بلاده على جورجيا بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف.

ويبلغ يامال من العمر 17 عاماً، فهو من مواليد 13 يوليو 2007، في مدينة يوبريجات بإسبانيا.

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