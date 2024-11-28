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"زواج منذ 35 عاما وزيارة لمصر".. الجانب العائلي في حياة بيب جوارديولا

04:01 ص الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    بيب جواردولا ونجله من زيارة مصر
  • عرض 12 صورة
    بيب جوارديولا وزوجته كريستينا سيرا
  • عرض 12 صورة
    بيب جوارديولا وزوجته كريستينا سيرا
  • عرض 12 صورة
    بيب جوارديولا وعائلته
  • عرض 12 صورة
    بيب جوارديولا من زيارة الأهرامات في مصر
  • عرض 12 صورة
    بيب جوارديولا من زيارة الأهرامات في مصر
  • عرض 12 صورة
    كريستينا زوجة بيب جوارديولا
  • عرض 12 صورة
    ماريا ابنة بيب جوارديولا
  • عرض 12 صورة
    ماريا ابنة بيب جوارديولا
  • عرض 12 صورة
    بيب جوارديولا وعائلته
  • عرض 12 صورة
    ماريا ابنة بيب جوارديولا
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كتبت-هند عواد:

ظهر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، محبطا بعد تعادل فريقه مع فينورد، مساء أمس، في دوري أبطال أوروبا، ليصبح بطل الدوري الإنجليزي، بلا فوز للمباراة السادسة على التوالي.

وفي مقابلة بعد المباراة، شوهد وهو يعاني من خدوش على رأسه وأنفه، وسئل جوارديولا عن كيفية إصابته بالقطع في أنفه، فأجاب: "إصبعي هنا، أريد أن أؤذي نفسي".

واعتذر جوارديولا في وقت لاحق عن تعليقاته وأصر على أنه لم يكن يستخف بقضايا الصحة العقلية.

وبعد الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها جوارديولا، يظهر الجانب العائلي في حياته، بداية من زوجته وشريكته كريستينا سيرا ، منذ 36 عاما.

والتقى جوارديولا بكريستينا في كاتالونيا، عندما كانا مراهقين، كان جوارديولا، يقوم بجلسة تصوير لمصمم الأزياء الإسباني الراحل أنطونيو ميرو في المتجر، وتزوجا في عام 2014.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف أن زوجته هي معلمته في مجال الموضة، وقال في تصريحات نقلتها صجيفة "ذا صن": "زوجتي هي الأفضل في العالم في كثير من الأشياء، ولكن بشكل خاص في الموضة. لذلك تقول لي عادة، لا ترتدي هذا أو ذاك، لذلك أتبعها".

ماريا 23 عاما، هي الابنة الكبرى لجوارديولا، ولديها ما يقرب من مليون متابع على إنستغرام، وفي عام 2023، بعد الموسم الأكثر صعوبة ونجاحًا لبيب كمدرب لمانشستر سيتي، الفوز بالثلاثية، كان الوقت العائلي مهمًا.

وقام جوارديولا وكريستينا بأخذ أطفالهما الثلاثة في رحلة لزيارة مصر، وأطفالهما هم، ماريا، ماريوس (21 عامًا)، فالنتينا (16 عامًا).

الجانب العائلي في حياة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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