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التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين ليفربول وريال مدريد

11:03 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

ريال مدريد ضد ليفربول

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كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة الشوط الأول بين ليفربول الإنجليزي ونظيره ريال مدريد الإسباني، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره ريال مدريد الإسباني، في إطار الجولة الخامسة، ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ستاد "الأنفيلد".

ويحتل فريق ريال مدريد الإسباني المركز الـ22 برصيد 6 نقاط، فيما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب البطولة.

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تعادل ليفربول والريال في الشوط الأول مباراة ليفربول وريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا
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