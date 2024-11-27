"عن طريق اللاعب الشاب".. الزمالك يتقدم على بلاك بولز بهدف في الشوط الأول

كتب - يوسف محمد:

انتهى الشوط الأول بين الزمالك ونظيره بلاك بولز الموزمبيقي، في إطار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بتقدم الزمالك بهدف دون مقابل.

وأحرز هدف الزمالك في الشوط الأول من اللقاء، اللاعب أحمد عبد الرحيم إيشو في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول.

ويلاقي الزمالك حالياً نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة بالبطولة، رفقة كلا من "إنيمبا النيجيري، بلاك بولز الموزمبيقي والمصري البورسعيد".

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