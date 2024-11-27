"عن طريق اللاعب الشاب".. الزمالك يتقدم على بلاك بولز بهدف في الشوط

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، أليكسيس ماك اليستر، كيرتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيرلان ميندي.

الوسط: إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش وجود بيلينجهام.

الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي وبراهيم دياز.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية أحداث الشوط الأول.

الدقيقة 4: فرصة ضائعة من ليفربول عن طريق داروين نونيز، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 8: تسديدة من داروين نوينز، تمر بجوار القائم.

الدقيقة 12: حكم اللقاء يشهر بطاقة صفراء لكل من نونيز لاعب ليفربول وأسينسيو لاعب ريال مدريد.

الدقيقة 16: خطأ لصالح مبابي في منتصف الملعب.

الدقيقة 19: انحصار للكرة في وسط الملعب.

الدقيقة 21: تسديدة من أردا جولر لاعب ريال مدريد تمر من فوق العارضة.

الدقيقة 23:تسديدة من داروين نونيز يتصدى لها كورتوا حارس ريال مدريد.

الدقيقة 26: التعادل السلبي مازال يسيطر على مباراة ليفربول وريال مدريد.

الدقيقة 30: خطأ لصالح محمد صلاح من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 34: رأسية خطيرة من داروين نونيز مهاجم ليفربول يتصدى لها حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

الدقيقة 40: بطاقة صفراء لأليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول بعد عرقلته لأردا جولر مهاجم ريال مدريد.

الدقيقة 43: ضربة ركنية لصالح ريال مدريد مرت دون خطورة.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: انتهاء الشوط الأول.

الدقيقة 47: تسديدة من كيرتس جونز لاعب ليفربول ولكن كرته تمر بجوار القائم.

الدقيقة 50: سقوط من محمد صلاح داخل منطقة جزاء ريال مدريد والمطالبة بركلة جزاء.

الدقيقة 52: فرصة ضائعة من ليفربول بعد رأسية من برادلي تصدى لها تيبوا كورتوا حارس ريال مدريد.

الدقيقة 53: هدف أول لليفربول عن طريق ماك أليستر، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.