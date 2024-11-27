علي ماهر: نستحق الفوز على "إنيمبا" النيجيري بعدد أهداف أكبر

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، إن فريقه كان يستحق الفوز على فريق إنيمبا النيجيري بعدد أهداف أكبر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، لمباراة النادي المصري وإنيمبا النيجيري، بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي جمعتهما على ستاد السويس الجديد، أن المباراة كانت مهمة قائلًا "كنا مركزين وصعوبتها أن الفريق خارج من مباراة قوية في الدوري أمام فريق الزمالك وفرحة الفوز عليه وكيفية إخراج اللاعبين من نشوة الفوز، وفريق إنيمبا فريق كبير ومحترم".

وتابع: "لاعبوا النادي المصري ظهروا بمستوى مميز وكانوا رجال"، مؤكدًا أن جمهور النادي المصري رقم واحد، ولاعبوا الفريق وجهازه الفني يكونوا سعداء في حضورهم، وأنه كان يتمنى حضورهم مباراة الزمالك السابقة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تدوير في اللاعبين بناء على تفاصيل علمية وبعض الأمور مثل الفريق الذي سيواجهه، وظروف الفريق، ومدى جاهزية اللاعبين، مختتمًا حديثه حول إمكانية تحقيق طموح الجماهير في الفوز بالبطولة الكونفدرالية قائلًا "دائمًا طمعانين في كرم ربنا".