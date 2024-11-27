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"صلاح يقوم الهجوم".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

09:14 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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    ليفربول (1)
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    جاكبو لاعب ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، أليكسيس ماك اليستر، كيرتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويشهد تشكيل ليفربول مشاركة النجم المصري محمد صلاح، بشكل أساسي منذ بداية المباراة.

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