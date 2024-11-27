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تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ليفربول في دوري الأبطال

08:57 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

كارلو أنشيلوتي

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كتب - يوسف محمد:

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ليفربول الإنجليزي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفاً على نظيره ليفربول، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأنفيلد" معقل فريق ليفربول، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أرووبا.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيرلان ميندي.

الوسط: إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش وجود بيلينجهام.

الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي وبراهيم دياز.

ويغيب عن ريال مدريد في اللقاء، الثلاثي فينيسيوس جونيور، تشواميني وردريجو، بسبب الإصابة.

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ريال مدريد وليفربول تشكيل ريال مدريد دوري أبطال أوروبا كارلو أنشيلوتي
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