"ثنائية محمود حمادة".. المصري البورسعيدي يفوز على إنيمبا في بطولة الكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق المصري البورسعيدي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره إنيمبا النيجيري، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأقيمت مباراة المصري البورسعيدي أمام نظيره إنيمبا النيجيري اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وأحرز ثنائية الفريق البورسعيدي في اللقاء اللاعب محمود حمادة، في الدقيقتين "5، 74"، من عمر المباراة.

ويشارك المصري البورسعيدي، في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، رفقة كلا من: "الزمالك المصري، إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي".

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