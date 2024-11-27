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"نهائيين والخروج باكيا".. ذكريات محمد صلاح في مواجهات ريال مدريد

04:20 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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    احتفال كريستيانو رونالدو بكأس دوري أبطال أوروبا 2018_6
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    ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا_4
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    خروج محمد صلاح باكيا من مباراة ريال مدريد_3
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    إصابة محمد صلاح بسبب راموس_1
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كتبت-هند عواد:

يستعد المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وتحمل هذه المباراة ذكريات عدة لمحمد صلاح، بالتحديد في المباراة الشهيرة بين ليفربول وريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، المباراة التي فاز بها الميرينجي بنتيجة 3-1ـ

وشهدت هذه المباراة، تدخل الإسباني سيرجيو راموس بقوة على كتف محمد صلاح، مما تسبب في إصابته بالتواء في أربطة الكتف وغادر الملعب باكيا.

وواجه صلاح ريال مدريد، مرة أخرى في مباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي نسخة 2020-21 من نفس البطولة، إلا أنه الريدز خسر 3-1 ذهابا وتعادل سلبيا إيابا.

وفي نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-22، التقى ليفربول وريال مدريد مرة أخرى، لكن خسر صلاح ورفاقه مجددا، بهدف وحيد.

وفي العام التالي، ودع ليفربول دوري الأبطال من دور الـ16 على يد ريال مدريد، بعد فوز الأخير 5-2 ذهابا و1-0 إيابا، بمشاركة صلاح.

محمد صلاح ليفربول ريال مدريد
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