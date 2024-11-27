لامين يامال قد يعيق انتقال محمد صلاح إلى برشلونة.. ما التفاصيل؟

كتبت-هند عواد:

يبحث برشلونة الإسباني، إمكانية التعاقد مع المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مع انتهاء عقده مع الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وأثار صلاح الجدل بتصريحاته الأخيرة، التي قال فيها إن رحيله أقرب من بقاءه، ولم يتلقى عرضا من الإدارة حتى الآن.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة من ضمن الأندية الأوروبية التي تراقب صلاح، وتريد التحرك لضمه، إلا أن صلاح سيشترط التوقيع على عقد 3 مواسم، والحصول على أعلى راتب في الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن لامين يامال الذي يصغر صلاح بـ15 عاما، قد يعيق الصفقة، نظرا أنه يلعب في نفس مركزه.