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ملف رياضة مصراوي.. وعكة صحية للخطيب.. فوز الأهلي برباعية.. وتأهل منتخب مصر لأمم أفريقيا للشباب

12:36 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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    الأهلي ضد أبيدجان
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري4_4
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري
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    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (1)
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    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (2)
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    أفشة يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (2)
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كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها وعكة صحية للخطيب، وفوز الأهلي برباعية في دوري أبطال أفريقيا، وتأهل منتخب مصر لأمم أفريقيا للشباب.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس الثلاثاء:

الاهلي يفتتح مجموعات دوري أبطال أفريقيا برباعية أمام أستاد أبيدجان

فاز النادي الأهلي على نظيره استاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولي من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بـ10 لاعبين.. منتخب مصر للشباب يتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية على حساب تونس (فيديو)

حجز منتخب مصر تذكرة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب 2025، عقب الفوز على نظيره التونسي بهدف نظيف اليوم الثلاثاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"جلسات أكسجين".. الحالة الصحية لمحمود الخطيب بعد تعرضه لوعكة صحية

كشفت قناة النادي الأهلي، تعرض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، لوعكة صحية، الأسبوع الماضي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد غياب 232 يوما.. كهربا يعود للتسجيل مع الأهلي

افتتح محمود كهربا التسجيل للأهلي في شباك استاد أبيدجان الإيفواري، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"إيقاف لاعب الأهلي و100 ألف جنيه على الزمالك".. عقوبات الجولة الثالثة بالدوري المصري

أعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، والتي شهدت إيقاف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي لمباراة وتوقيع غرامة على الزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"فتوح الكابتن الحقيقي لفريق الزمالك".. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى ممدوح عباس

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، على تصريح ممدوح عباس الرئيس الأسبق للقلعة البيضاء، بشأن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول وغيابه عن مباراة المصري البورسعيدي الماضية في الدوري المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حبيبة صبري لمصراوي: "بدأت اللعب مع الولاد.. واختياري كأفضل حارسة في دوري الأبطال مجهود سنوات"

سطرت حبيبة صبري صاحبة الـ18 عاما ابنة مدينة السويس، اسمها في تاريخ دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بعد التتويج مع فريقها مسار بالبرونزية كأول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز، إضافة إلى اختيارها كأفضل حارسة مرمى في البطولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"رضا سليم حزين ولا يمكنني تقديم الوعود".. ماذا قال مارسيل كولر بعد الفوز على استاد أبيدجان؟

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري، بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خلال 3 أيام.. ميكالي وأحمد الكأس ينصفان كرة القدم المصرية (صور)

حقق منتخبي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما والشباب تحت 20 عاما، إنجازا خلال 3 أيام فقط.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خماسية أرسنال وسداسية أتلتيكو.. ماذا حدث في مباريات دوري أبطال أوروبا؟

انتهت مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الثلاثاء، حيث شهدت الكثير من الندية والأهداف والإثارة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخطيب يتعرض لوعكة صحية دوري أبطال أوروبا الأهلي منتخب مصر للشباب مرتضى منصور
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