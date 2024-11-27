ليفربول ضد ريال مدريد.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر، العديد من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا وكأس المونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي ريال مدريد نظيره ليفربول في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، بينما يواجه الزمالك منافسه بلاك بولز.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

النجم الأحمر ضد شتوتجارت - 7.45 مساء - beIN Sports 3

شتورم جراتس ضد جيرونا - 7.45 مساء - beIN Sports 4

دينامو زغرب ضد بوروسيا دورتموند - 10 مساء - beIN Sports 5

ليفربول ضد ريال مدريد - 10 مساء - beIN Sports 1

أستون فيلا ضد يوفنتوس - 10 مساء - beIN Sports 3

موناكو ضد بنفيكا - 10 مساء - beIN Sports 4

سيلتيك ضد كلوب بروج - 10 مساء - beIN Sports 7

أيندهوفن ضد شاختار - 10 مساء - beIN Sports 8

بولونيا ضد ليل - 10 مساء - beIN Sports 6

مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية

سيمبا ضد برافوش - 3 عصرا - beIN Sports 5

أسيك ميموزا ضد جراف دي داكار - 6 مساء - beIN Sports 6

المصري ضد إنييمبا - 6 مساء - beIN Sports 5

الصفاقسي ضد الرياضي القسنطيني - 6 مساء - beIN Sports 2

الملعب المالي ضد ستيلينبوش - 6 مساء - beIN Sports 7

اتحاد الجزائر ضد أورابا - 9 مساء - beIN Sports Xtra 2

الزمالك ضد بلاك بولز - 9 مساء - beIN Sports 2

نهضة بركان ضد لواندا - 9 مساء - beIN Sports Xtra 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

يوكوهاما إف مارينوس ضد بوهانج ستيلرز - 12 طهرا - beIN AFC 1

جوانجو ضد شانجهاي - 12 طهرا - beIN AFC