فانتازي.. تراجع كبير في ملكية هالاند وكونيا يغرد وحيدا

كتب - محمد القرش:

شهدت عمليات البيع للجولة الثالثة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي، العديد من عمليات البيع لإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وتراجعت نسية ملكيه هالاند كثيرا ووصل إلى 56.6%، حيث تم بيعه من قبل أكثر من 482 ألف مدرب فانتازي حتى الآن.

وجاء التراجع الكبير في نسبه ملكيه هالاند نظرا لسعره المرتفع (15.1 مليون جنيه إسترليني)، وفشله في التسجيل أو الصناعة في 5 مبارايات خلال آخر 7 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر، تصدر ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون قائمة اللاعبين الأكثر شراءا قبل الجولة الثالثة عشر.

وتصارع مدربو الفنتازي لشراء كونيا، بعد تسجيله 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة خلال آخر 6 مباريات بالدوري الإنجليزي، لترتفع نسبة ملكيته إلى 16.6%.