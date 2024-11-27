كتبت-هند عواد:

رفع خبير تجميل بريطاني شهير، دعوى قضائية ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي وريال مدريد السابق، بسبب عدم سداد فاتورة عملية تجميل.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن طبيب التجميل رفع الدعوى، بسبب عملية تجميل لم يكشف تفاصيلها، تكلفتها 40 ألف جنيه إسترليني، خلال وجوده في مانشستر يونايتد بين عامي 2021 و2022.

وأشارت الصحيفة أن الطبيب متخصص في حقن البوتوكس والفيلر ، إلا أنه رفض كشف تفاصيل العملية، وقال: "هناك دعوى قضائية بالفعل، لكن بصفتي طبيبا محترفا فأنا أحافظ على سرية وخصوصية مرضاي"

وعاد كريستيانو رونالدو إلى مانشستر سونايتد، في أغسطس 2021، من يوفينتوس الإيطالي، قبل أن يتم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي في نوفمبر 2022.