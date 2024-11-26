3 أرقام من مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

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"عن طريق اللاعب الشاب".. الزمالك يتقدم على بلاك بولز بهدف في الشوط

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة الأهلي واستاد أبيدجان التي أفيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دوري أبطال أفريقيا، 3 أرقام قياسية للمارد الأحمر.

وحقق الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا (25 مباراة).

وسجل محمد مجدي أفشة هدف وصنع آخر في فوز المارد الأحمر، لأول مرة في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا.

وساهم أفشة في 21 هدفا بتاريخ مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا (سجل 11 وقدم 10 تمريرات حاسمة).

وصنع خالد عبد الفتاح هدف محمود كهربا الثاني، وهو ما لم يفعله منذ 5 يوليو 2023 في مباراة الإسماعيلي.

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