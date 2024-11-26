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بعد فوز الأهلي.. ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

08:40 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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    الأهلي ضد أبيدجان
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    احتفال محمود كهربا مع أكرم توفيق بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري_5
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري1_2
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري4_4
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    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (5)
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    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (2)
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    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (4)
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كتب - محمد القرش:

انتصر النادي الاهلي على منافسة استاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2025.

واحتل الأهلي صدارة المجموعة قبل لقاء شباب بلوزداد وأورلاندو بايرتس اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1. الأهلي - 3 نقاط

2. شباب بلوزداد - دون نقاط

3. أورلاندو بايرتس - دون نقاط

4.ستاد أبيدجان - دون نقاط

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