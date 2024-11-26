بعد فوز الأهلي.. ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

بعد اقتراب رحيله.. صلاح بين تخطي ذكريات تشيلسي وصناعة التاريخ مع ليفربول

كتب - محمد القرش:

انتصر النادي الاهلي على منافسة استاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2025.

واحتل الأهلي صدارة المجموعة قبل لقاء شباب بلوزداد وأورلاندو بايرتس اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1. الأهلي - 3 نقاط

2. شباب بلوزداد - دون نقاط

3. أورلاندو بايرتس - دون نقاط

4.ستاد أبيدجان - دون نقاط

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