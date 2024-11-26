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بعد فوز مصر.. الترتيب النهائي لبطولة شمال إفريقيا للشباب

08:02 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

منتخب مصر للشباب

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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات بطولة شمال إفريقيا للشباب اليوم الثلاثاء، بمباراة منتخب مصر وتونس.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب 2025، بعد الفوز على تونس بهدف نظيف اليوم الثلاثاء.

ووصل منتخب مصر إلى النقطة 7، محتلا المركز الثاني في بطولة شمال إفريقيا للشباب والمؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ترتيب بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عاما

1. المغرب (10 نقاط) - 4 مباريات

2. مصر (7 نقاط) - 4 مباريات

3. تونس (6 نقاط) - 4 مباريات

4. الجزائر (5 نقاط) - 4 مباريات

5. ليبيا (دون نقاط) - 4 مباريات

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