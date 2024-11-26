"دائمًا ما يجدون طريقة للفوز".. مدرب ليفربول يتحدث عن صلاح ومواجهة ريال مدريد

كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب ليفربول، آرني سلوت، عن تصريحات صلاح بشأن مستقبله مع الفريق، ومواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: "لقد كانت النتائج جيدة جدا والنتائج دائمًا ما يحققها اللاعبون، ونحن نعلم جيدا الجهود التي تتطلب كل تلك النجاحات".

وعن تصريحات صلاح، رد: "أخبرني الناس بذلك، الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله هو أنه إذا نظرت إلى تشكيلتي، فإن مو موجود داخلها أكثر من خارجها".

وتابع الهولندي: "لا أعتقد أنه مشتت على الإطلاق، إنه يركز بشكل كامل على مباراة غدا".

وعن الفوز على مدريد، أضاف: "إنه أمر صعب للغاية بالنسبة لأي نادٍ في أوروبا، حيث يمكنهم الفوز بطرق مختلفة".

واختتم: "إنهم دائمًا ما يجدون طريقة للفوز بالمباراة أو التأهل إلى الدور التالي، هذا ما يجعلهم مميزين، كما أنهم يمتلكون لاعبين عظماء".

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره ليفربول غدا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

اقرأ أيضًا:

"احتمالات رحيلي أكبر".. صلاح يطلق تصريحات نارية بشأن مستقبله مع ليفربول