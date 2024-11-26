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فانتازي.. انخفاض سعر لاعب مانشستر سيتي اليوم

05:31 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب - محمد القرش:

انخفض سعر لاعب مانشستر سيتي، ماتيو كوفاسيتش، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

كاي هافيرتز (أرسنال) 7.9 مليون جنيه إسترليني دومينيك

كالفيرت ليوين (إيفرتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

ويس بيرنز (إيبسويتش) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ماتيو كوفاسيتش (مانشستر سيتي) 5.5 مليون جنيه إسترليني

ستيفان أورتيجا (مانشستر سيتي) 5.2 مليون جنيه إسترليني

فانتازي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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