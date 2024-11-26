بـ10 لاعبين.. منتخب مصر للشباب يتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية على حساب تونس (فيديو)

متابعة - محمد القرش:

حجز منتخب مصر تذكرة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب 2025، عقب الفوز على نظيره التونسي بهدف نظيف اليوم الثلاثاء.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني في بطولة شمال إفريقيا للشباب والمؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان يحتاج منتخب مصر للفوز في تلك المباراة من أجل التأهل رفقة المغرب، وهو ما حققه الفراعنة بقياد المدير الفني البرازيلي ميكالي.

ترتيب بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عاما

1. المغرب (10 نقاط) - 4 مباريات

2. مصر (7 نقاط) - 4 مباريات

3. تونس (6 نقاط) - 4 مباريات

4. الجزائر (5 نقاط) - 4 مباريات

5. ليبيا (دون نقاط) - 4 مباريات

تشكيل منتخب مصر للشباب لمواجهة تونس

شيف عبد المنعم - سيف الدين عصام - أحمد عابدين - عبد الله بستانجي - محمود لبيب - محمد سمير - أحمد كباكا - مروان محمود - أحمد أشرف - عمرو خالد بيبو - محمد زعلوك.

هدف منتخب مصر